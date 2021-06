Aktien sind erfolgreichstes Mittel für Vermögensinvestition im ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Einheimische Aktien sind im ersten Halbjahr das erfolgreichste Mittel für die Vermögensinvestition gewesen.Das Wertpapierunternehmen Daishin Securites ermittelte die Rendite wichtiger Vermögensgruppen im Zeitraum vom Jahresanfang bis zum 25. Juni. Demnach stieg der KODEX 200, ein auf dem Aktienindex Kospi 200 basierender börsengehandelter Fonds, um 10,25 Prozent.Die zweithöchste Ertragsrate verzeichnete der US-Dollar. Der Dollar wertete in diesem Zeitraum am Devisenmarkt in Seoul um 4,39 Prozent gegenüber dem koreanischen Won auf.Auf Platz drei folgte Gold. An der Goldbörse in Südkorea zog der Großhandelspreis um 3,51 Prozent an. Da Gold als sicherer Hafen gilt, interessierten sich Anleger angesichts der Inflationsangst besonders für das Edelmetall.