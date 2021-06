Mittelstand setzt Wachstum bei Ausfuhren und Beschäftigtenzahl fort

Photo : YONHAP News

Bei den Ausfuhren und der Beschäftigtenzahl der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Südkorea setzt sich ein Aufwärtstrend fort.Nach Angaben des Forschungsinstituts Korea Small Business Institute (KOSI) belief sich das Exportvolumen der KMU im Mai auf 9,6 Milliarden Dollar. Das seien 38,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Damit ging es seit dem vergangenen November den siebten Monat in Folge aufwärts.Die Lieferungen nach Deutschland und Vietnam sowie in die USA nahmen besonders stark zu. Unter den einzelnen Warengruppen wurde bei Autos, Arzneimitteln und Autoteilen ein dreistelliger Zuwachs verzeichnet.Bei den kleinen und mittleren Unternehmen waren im Mai 24,72 Millionen Menschen beschäftigt. Die Zahl wuchs um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde den dritten Monat in Folge ein Anstieg verbucht.Bei Dienstleistern in den Bereichen Gesundheit und Soziales sowie der Baubranche nahm die Beschäftigtenzahl zu, während es im verarbeitenden Gewerbe und im Einzel- und Großhandel weniger Beschäftigte gab.