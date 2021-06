Umfrage: Mehrheit der Bürger wünscht sich keinen Japan-Besuch von Präsident Moon anlässlich der Olympischen Spiele

Photo : YONHAP News

Sechs von zehn Bürgern Südkoreas sind gegenüber einer eventuellen Reise von Präsident Moon Jae-in nach Japan während der Olympischen Spiele in Tokio negativ eingestellt.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag des Senders YTN durchführte. Befragt wurden am 25. Juni landesweit 500 über 18-Jährige.Laut dem heute veröffentlichten Ergebnis sprachen sich 60,2 Prozent der Befragten gegen einen Japan-Besuch Moons anlässlich der Olympischen Spiele aus.Lediglich 33,2 Prozent befürworteten eine solche Reise. 6,5 Prozent antworteten, dass sie keine klare Meinung hierzu hätten.Unter den Altersgruppen war bei den Menschen in ihren Vierzigern der Anteil der Gegner mit 71,5 Prozent besonders hoch.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.