Neuer Hubschrauberträger der Marine in Dienst gestellt

Photo : YONHAP News

Die zweite Landing Plattform Helicopter (LPH) der Marine, ein Hubschrauberträger, ist heute in Dienst gestellt worden.LPH Marado mit einer Verdrängung von 14.500 Tonnen ist das zweite Schiff der Dokdo-Klasse und wurde 14 Jahre nach der Indienststellung der Dokdo, des ersten LPH der Marine, in Dienst gestellt. Dabei wurden Verbesserungen angesichts der beim Betrieb der Dokdo vorgekommenen Probleme vorgenommen, es kamen neueste Geräte zum Einsatz. Damit verfügt die Marado über eine viel bessere Kampffähigkeit.Das neue ambiphische Kriegsschiff ist mit Haegung, einer einheimischen schiffsgestützten Abfangrakete, ausgerüstet. Die Haegung verfügt über eine größere Reichweite als die Rolling Airframe Missile (RAM) an Bord der Dokdo und eine gute Reaktionsfähigkeit bei Unwetter.Die Marado ist zudem mit einem einheimisch entwickelten Kampfsystem ausgerüstet, das in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und gleichzeitigen Reaktion auf Ziele in der Luft und auf dem Meer, dem System der Dokdo überlegen ist.Die Marado ist 199,4 Meter lang und 31,4 Meter hoch. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 42 Kilometer pro Stunde. Sie kann 330 Crew-Mitglieder aufnehmen.