Südkorea nimmt an gemeinsamer Übung der USA und Australiens im Juli teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine nimmt zum ersten Mal an einem gemeinsamen Manöver der USA und Australiens teil.Nach Angaben des Militärs am Montag wird die Marine einen Zerstörer mit einer Verdrängung von 4.400 Tonnen zur Übung Talisman Saber schicken, die die USA und Australien Mitte Juli in australischen Gewässern gemeinsam abhalten werden.Laut einer militärischen Quelle nimmt Südkorea dieses Jahr erstmals an der Übung teil, um seine Fähigkeiten zur Durchführung gemeinsamer Operationen zu verbessern. Die Übung sei nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet, hieß es.Das Manöver findet seit 2005 alle zwei Jahre statt. Wie verlautete, würden dieses Jahr auch Japan, Großbritannien, Kanada und Neuseeland daran teilnehmen.Die Nachrichtenagentur AFP hatte am 1. Juni berichtet, dass laut David Johnston, Vizeadmiral der australischen Marine, etwa 17.000 Soldaten an der Übung teilnehmen würden. Rund 2.000 ausländische Soldaten, die hierfür nach Australien kommen würden, würden 14 Tage lang unter Quarantäne stehen, habe er gesagt.