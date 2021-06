Prognose: Südkoreas Exportvolumen wird dieses Jahr 600 Milliarden Dollar übertreffen

Photo : Getty Images Bank

Das Exportvolumen Südkoreas wird laut einer Prognose dieses Jahr zum zweiten Mal die Schwelle von 600 Milliarden Dollar übertreffen.Die Prognose stellte das Institut für Internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) in einem Bericht am Montag. Südkorea hatte die Marke 2018 zum ersten Mal geknackt.Die Ausfuhren des Landes würden im laufenden Jahr um 17,4 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr auf 601,7 Milliarden Dollar zulegen. Die Einfuhren würden um 26 Prozent auf 591,2 Milliarden Dollar steigen. In der Handelsbilanz werde ein Überschuss von 10,6 Milliarden Dollar verzeichnet, heißt es.Das gesamte Handelsvolumen werde sich auf 1,19 Billionen Dollar belaufen. Letztes Jahr wurde mit 980,1 Milliarden Dollar die Eine-Billion-Dollar-Schwelle unterschritten.Die Halbleiterexporte werden der Prognose zufolge dank des Nachfrageanstiegs und des gestiegenen Einheitspreises die Marke von 100 Milliarden Dollar übertreffen.