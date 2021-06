KI-Drohne für Waldbrandfrüherkennung entwickelt

Photo : YONHAP News

Für die Früherkennung und Überwachung von Waldbränden werden künftig voraussichtlich KI-gestützte Drohnen eingesetzt.Ein Mobilfunkanbieter entwickelte gemeinsam mit einem Startup eine Drohne für die Waldbrandüberwachung.Die Drohne erfasst während des Flugs auf einer vorbestimmten Route jede 2.000 Quadratmeter große Einheit und nimmt Flammen und Rauch wahr. Für die Wahrnehmung werden lediglich zwei Sekunden gebraucht.Die künstliche Intelligenz erkennt mittels einer Farben erfassenden Kamera die Farbe und die Form von Flammen und Rauch. Sollte ein Verdacht auf ein Feuer bestehen, wird mit einer Wärmebildkamera die Temperatur exakt gemessen, damit der Kontrollraum über das Feuer informiert wird.Um in einer Höhe von bis zu 150 Metern Feuer und Rauch zu erkennen, wurden in den letzten zwölf Monaten 560.000 Datensätze erfasst, damit die Drohne auf deren Grundlage lernt.Ein Forscher vom Forschungsinstitut Fire Insurers Laboratories of Korea (FILK) äußerte die Erwartung, dass Unternehmer dank des Einsatzes dieser Drohne ein Feuer schnell melden und dagegen vorgehen könnten. Sollte die Drohne in Industriebetrieben zum Einsatz kommen, könnten auch Großbrände wie der jüngste Fall beim Versandhändler Coupang verhindert werden.Eine Teamleiterin des Mobilfunkanbieters LG Uplus sagte, dass die Drohne auch für weitere verschiedene Zwecke wie die öffentliche Sicherheit eingesetzt werden könne.Die KI-Drohne konnte jede Form von Feuer in mehr als 96 Prozent der Fälle erkennen. Sie hat als erste in Südkorea eine Funktionsüberprüfung durch das FILK, eine anerkannte Prüfstelle, erfolgreich bestanden.