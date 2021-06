Wirtschaft Delta-Variante wird Hemmungsfaktor für Wiederaufnahme internationaler Flüge

Die Delta-Variante des Coronavirus ist zu einem Einflussfaktor für eine geplante Wiederaufnahme internationaler Flüge durch einheimische Fluggesellschaften geworden.



Wie verlautete, hätten die Airlines ihre Pläne, wegen der Pandemie nicht bediente Strecken nach Japan, China und Südostasien wieder zu bedienen, de facto verschoben.



In der Branche wird davon ausgegangen, dass die Wiederaufnahme von Flügen in die südostasiatische Region wie Vietnam und Hongkong kaum möglich wäre, auch wenn das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr den Fluggesellschaften Genehmigungen hierfür erteilen würde.



Guam und Saipan, wo sich die Varianten nicht stark ausbreitet haben, werden dagegen ab dem Sommer wieder angeflogen.



Asiana Airlines wird ab dem 24. Juli und T'way Air ab dem 29. Juli einmal in der Woche den Hin- und Rückflug auf der Strecke Incheon-Saipan anbieten.