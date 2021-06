Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden wird nicht zu den Olympischen Spielen in Tokio kommen.Die USA würden eine Delegation schicken, doch werde der Präsident nicht dazu zählen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag auf einer Pressekonferenz.Auch wenn er nicht vor Ort sein werde, wolle er den US-Athleten sicherlich die Daumen drücken.Zuvor am Montag hatte die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" berichtet, dass möglicherweise First Lady Jill Biden zur Eröffnungsfeier kommen werde.