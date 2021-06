Corona-Impfstoffe von Pfizer und Moderna sollen laut Studienergebnissen jahrelangen Schutz bieten

Photo : YONHAP News

Neue Studienergebnisse legen nahe, dass die Covid-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna auf Jahre Schutz bieten.Wie die US-Zeitung "New York Times" schrieb, böten beide Studien Anhaltspunkte dafür, dass die meisten derjenigen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht und später einen mRNA-Impfstoff verabreicht bekamen, keine Booster-Impfungen bräuchten.Die Zeitung verwies auf eine Studie eines Teams um Ali Ellebedy, ein Immunologe von der Washington University in St. Louis, die am Montag im Wissenschaftsmagazin "Nature" veröffentlicht wurde. Eine andere Studie wurde auf einer Internetseite für biologische Forschung veröffentlicht.Personen, die nicht infiziert waren, könnten aber eine Auffrischungsimpfung benötigen.Die Impfstoffe würden den meisten Geimpften langfristigen Schutz gegen mindestens sechs Varianten bieten.Früheren Studienergebnissen zufolge, würde bis zu sechs Monate nach der Impfung Schutz bestehen.