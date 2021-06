Photo : YONHAP News

Der zweite auf Englisch gesungene Song der südkoreanischen Pop-Band BTS, "Butter", rangiert in den amerikanischen Billboard-Hauptcharts schon die fünfte Woche in Folge an der Spitze.Billboard teilte am Montag mit, dass von den bislang 54 Liedern, die in der Veröffentlichungswoche an die Spitze kletterten, "Butter" erst als elftes Lied fünf Wochen in Folge die Hitparade angeführt habe."Butter" rangiere mit 12,4 Millionen Streamingabrufen in den USA und 128.000 Downloads in der am 24. Juni zu Ende gegangenen Woche an der Spitze. Auch habe "Butter" in der am 27. Juni zu Ende gegangenen Woche 27,6 Millionen Radioeinsätze verbucht."Butter" ist damit einer von 196 Songs, die mindestens fünf Wochen in Folge an der Chartspitze rangierten.Mit dem jüngsten Erfolg hat BTS zehnmal die Chartspitze erobert, darunter dreimal mit "Dynamite" und einmal mit einem Remix von "Savage Love" sowie einmal mit der Single "Life Goes On".