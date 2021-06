Südkoreas Baseballnationalmannschaft trifft bei Olympischen Spielen zuerst auf Israel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Baseballnationalmannschaft wird bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio am 29. Juli ihr erstes Spiel bestreiten.Die World Baseball Softball Confederation (WBSC), der Weltverband beider Sportarten, gab am Montag die Gruppenzusammensetzung und den Spielplan für das olympische Baseballturnier bekannt.Insgesamt sechs Länder nehmen daran teil. Japan, Mexiko und die Dominikanische Republik befinden sich in Gruppe A, während Südkorea, die USA und Israel in Gruppe B sind.Südkorea wird am 29. Juli in Yokohama sein erstes Gruppenspiel gegen Israel bestreiten und dann am 31. Juli ebenfalls in Yokohama das letzte Gruppenspiel gegen die USA.Trainer Kim Kyung-moon hatte am 16. Juni den 24-köpfigen Kader für das olympische Turnier vorgestellt. Südkorea will nach den Olympischen Spielen in Peking 2008, als Baseball das letzte Mal im olympischen Programm war, wieder die Goldmedaille gewinnen.