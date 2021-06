Regierungslager will 33 Billionen Won schweren Nachtragshaushalt aufstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die Regierungspartei wollen ein weiteres Zusatzbudget mit einem Volumen von 33 Billionen Won (29 Milliarden Dollar) aufstellen.Das beschlossen die Minjoo-Partei Koreas und die Regierung heute bei einer Sitzung über einen zweiten Nachtragshaushalt dieses Jahres.In Bezug auf ein neues Corona-Hilfspaket für die Bürger wurde beschlossen, dass den unteren 80 Prozent der Einkommensskala der Zuschuss in bar gezahlt wird.Für die oberen 20 Prozent werden eine Billion Won bereitgestellt, damit sie einen Teil der Kreditkartenzahlungen zurückerstattet bekommen können.Beide Seiten einigten sich noch, für die Verbesserung der Seucheneindämmung durch die Impfung vier bis fünf Billionen Won und für die Unterstützung der Beschäftigung und der Sicherung des Lebensunterhalts der Bürger zwei bis drei Billionen Won vorzusehen.Für Kleinunternehmer, die ihr Geschäft schließen mussten, wird ein Hilfspaket im Wert von mindestens fünf Billionen Won im Zusatzbudget vorgesehen sein.Das Zusatzbudget wird am 1. Juli in die Nationalversammlung eingebracht. Das Regierungslager will noch im Juli den Haushaltsplan vom Parlament verabschieden lassen.