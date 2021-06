Außenminister begibt sich nach Südostasien-Reise in Quarantäne

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat sich nach der Rückkehr von einer Südostasien-Reise in Selbstquarantäne begeben.Chung sei am Montag von den Behörden unterrichtet worden, dass er sich in Selbstquarantäne begeben müsse, teilte das Außenministerium mit. Chung war am Samstag von seinen Besuchen in drei südostasiatischen Ländern zurückgekehrt.Chung sei zwar von der Quarantänepflicht befreit, weil es sich um eine Dienstreise gehandelt habe. Bei einem der Mitreisenden auf dem Rückflug sei jedoch eine Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt worden, hieß es zur Begründung.Chung sei vollständig geimpft. Alle Mitglieder der Delegation einschließlich des Ministers seien unmittelbar nach der Rückkehr negativ auf das Coronavirus getestet worden, hieß es weiter.Chung werde während der zweiwöchigen Quarantäne von Zuhause aus arbeiten, sagte ein Beamter des Außenministeriums.