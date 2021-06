Regierung erhöht Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 4,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Die koreanische Wirtschaft wird laut einer neuen Prognose der Regierung dieses Jahr um 4,2 Prozent wachsen.Diese Prognose legte die Regierung am Montag bei der Bekanntmachung ihres wirtschaftspolitischen Kurses im zweiten Halbjahr vor. Das ist ein Prozentpunkt höher als ihre im Dezember gestellte Prognose.Im ersten Halbjahr habe sich ein über den Erwartungen liegendes Wachstum, insbesondere im Exportgeschäft, fortgesetzt, begründete die Regierung die Korrektur nach oben. Das Bruttoinlandsprodukt habe sich noch im Auftaktquartal auf das Vor-Krisen-Niveau erholt. Beim Binnenkonsum und der Beschäftigung zeichne sich langsam wieder eine Verbesserung nach dem Corona-Schock ab.Die Regierung ging davon aus, dass die Volkswirtschaft auch im zweiten Halbjahr eine schnelle und kräftige Erholung fortsetzen werde, beflügelt von der weiteren Erholung der Weltwirtschaft und dem Aufschwung in der Halbleiterbranche.Die Regierung erwartete, dass das Exportvolumen dieses Jahr um 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 607,5 Milliarden Dollar, einen neuen Rekordstand, steigen werde. In der Leistungsbilanz werde der Überschuss leicht auf 77 Milliarden Dollar klettern, weil in der Handelsbilanz weiter ein Plus verzeichnet werde und sich die Dienstleistungsbilanz verbessern werde.Der private Konsum werde dieses Jahr um 2,8 Prozent zulegen und sich somit auf das Vor-Krisen-Niveau erholen, so die Regierung.