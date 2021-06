Südkorea meldet 595 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf fast 600 gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 595 neue Ansteckungsfälle erfasst worden seien. Bislang seien insgesamt 156.167 Infektionsfälle im Land nachgewiesen worden.Die Zahl der Neuinfektionen kletterte um 94 verglichen mit dem Vortag und lag den zweiten Tag in Folge im 500er-Bereich.Von den Neupatienten steckten sich 560 Menschen in Südkorea an, während es 35 eingeschleppte Fälle gab.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um elf auf 152.Fast 80 Prozent der lokalen Übertragungsfälle wurden in der dicht besiedelten Hauptstadtregion bekannt. Das löst die Sorge über eine stärkere Ausbreitung aus.Angesichts dieser Situation sind die Behörden alarmiert, weil mit der Einführung neuer Corona-Regeln am 1. Juli Lockerungen vorgesehen sind.