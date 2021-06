Prognose: Südkoreas Ausfuhren werden dieses Jahr um 19,1 Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Das Exportvolumen Südkoreas wird laut einer Prognose dieses Jahr um 19,1 Prozent im Vorjahresvergleich zulegen.Die Prognose stellte das Koreanische Institut für Industrieökonomik und Handel (KIET) in seinem Wirtschafts- und Industrieausblick für das zweite Halbjahr.Das Institut erwartet, dass sich das Exportvolumen dieses Jahr auf 610,5 Milliarden Dollar belaufen werde. Das Volumen liegt damit über der Erwartung des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) von 601,7 Milliarden Dollar.Dank der Erwartung für eine Konjunkturerholung infolge der Impfungen und des Anstiegs der Exportpreise würden die Ausfuhren in wichtigen Industrien des Landes dieses Jahr das Vor-Pandemie-Niveau übertreffen, hieß es. Zugleich forderte die Denkfabrik, angesichts der Instabilität der Versorgung wegen der Halbleiterknappheit und der deutlich gestiegenen Material- und Rohstoffpreise Strategien aufzustellen, um die Stabilität der Lieferketten zu erhöhen.Das Institut geht davon aus, dass das Exportvolumen in 13 Schlüsselindustrien nach einem 25-prozentigen Wachstum im Vorjahresvergleich im ersten Halbjahr um 16,7 Prozent im zweiten Halbjahr zunehmen werde.Die Halbleiterausfuhren würden um 10,7 Prozent zulegen, die Autoexporte um 12,3 Prozent. Bei Schiffen werde ein Zuwachs von 17,2 Prozent erwartet, bei Stahl und Petrochemie ein Anstieg von jeweils 22 und 41 Prozent.Das Institut prognostizierte, dass die Volkswirtschaft dieses Jahr um vier Prozent wachsen werde. Der private Konsum werde um drei Prozent zulegen, während die Anlageinvestitionen um neun Prozent und die Bauinvestitionen um 1,1 Prozent zunehmen würden.