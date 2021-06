US-Abgeordnete Strickland schließt sich Unterzeichnern für Gesetzentwurf für Frieden in Korea an

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Abgeordneten im US-Kongress, die einen Gesetzentwurf für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel unterzeichneten, ist auf zehn gestiegen.Nach Angaben des Korean American Public Action Commitee (KAPAC), einer Organisation von koreanischstämmigen Wählern in den USA, am Montag (Ortszeit) schloss sich Marilyn Strickland, ein demokratisches Mitglied des Repräsentantenhauses mit koreanischen Wurzeln, jüngst den Unterzeichnern für die vom Abgeordneten Brad Sherman eingereichte Vorlage an.Strickland hatte ursprünglich die Position mitgeteilt, sich als Co-Initiatorin des Gesetzentwurfs zu beteiligen.Sie hatte im April Präsident Joe Biden ein Schreiben mit den Unterschriften von etwa zehn Kongressmitgliedern geschickt, in dem dieser aufgefordert wurde, für Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel eine prompte und realisierbare Außenpolitik zu formulieren.Die von Sherman im Mai vorgelegte Vorlage enthält Forderungen nach der Erklärung eines formellen Endes des Koreakriegs, dem Abschluss eines Friedensvertrags sowie der Einrichtung von Verbindungsbüros zwischen Nordkorea und den USA.