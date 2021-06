Unechte Karettschildkröte im nördlichsten Teil von Südkoreas Ostmeer gefunden

Photo : YONHAP News

Eine Unechte Karettschildkröte, eine weltweit vom Aussterben bedrohte Tierart, ist im nördlichsten Teil des Ostmeers Südkoreas gefunden worden.Die Schildkröte verfing sich vier Kilometer vor Goseong in der Provinz Gangwon in einem Fischfangnetz. Fischer fanden das Tier und retteten es.Der Kapitän, der die Schildkröte rettete, sagte, dass man morgens beim Heraufziehen des Netzes eine Schildkröte darin entdeckt habe. Nachdem festgestellt worden sei, dass das Tier noch lebe, habe man beschlossen, es freizulassen.Die Schildkröte wiegt 80 Kilogramm und ihr Rückenpanzer ist mehr als 70 Zentimeter groß. Daher wird vermutet, dass es sich um ein erwachsenes Tier handelt, das 30 bis 50 Jahre alt ist.In Südkorea wird durchschnittlich knapp eine Unechte Karettschildkröte im Jahr entdeckt. Im Ostmeer der Provinz Gangwon, der nordöstlichsten Region des Landes, wurde die Art vor dem jüngsten Fund lediglich zweimal gefunden.Ein Forscher des Nationalen Instituts für Meeresbiodiversität wies darauf hin, dass Schildkröten angesichts der vergleichsweise niedrigen Wassertemperaturen nur selten im Meer vor Gangwon vorkämen.Alle fünf in Südkorea vorgekommenen Arten der Meeresschildkröten einschließlich der Unechten Karettschildkröte gelten als vom Aussterben bedroht.Laut Experten sind zusätzliche Forschungen über einen Zusammenhang mit dem Klimawandel erforderlich, weil in letzter Zeit immer mehr Meeresschildkröten gefunden werden und einige auch weiter nach Norden ziehen.