Ex-Chefankläger Yoon will bei Präsidentschaftswahl kandidieren

Photo : YONHAP News

Der frühere Chefstaatsanwalt Yoon Seok-youl hat offiziell angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kandidieren zu wollen.Dies erklärte Yoon auf einer Pressekonferenz am Dienstag in der Gedenkhalle für Yun Bong-gil, einen der berühmtesten Unabhängigkeitskämpfer Koreas, in Seoul.Er wolle die zusammengebrochene freie Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und den Wert der Fairness mittels des gesunden Menschenverstands wiederherstellen, versprach Yoon.Er kritisierte die Regierung von Präsident Moon Jae-in scharf. Die Moon Jae-in-Regierung habe den gesunden Menschenverstand in wirtschaftlichen Fragen vermissen lassen und mit der gegen den Markt gerichteten Immobilien- und Wirtschaftspolitik viele junge Menschen und Selbstständige leiden lassen, so Yoon.Man könne nicht mehr abwarten, welche Demokratie dieses Regime wünsche. Das "Winner-takes-it-all"-Prinzip stelle keinesfalls eine freie Demokratie dar, betonte Yoon weiter.