Kultur Nationalbibliothek startet Programm für ausländische Koreanisten

Die Nationalbibliothek Südkoreas führt ein Programm für Gastwissenschaftler auf dem Gebiet der Koreanistik im Ausland ein.



Im Juli werde das Visiting Scholar Program (Gastwissenschaftlerprogramm) gestartet, damit Wissenschaftler aus Übersee die Nationalbibliothek als Stützpunkt für ihre Forschungsaktivitäten nutzen könnten, teilte die Institution mit.



Das Programm richtet sich an Professoren und Forscher auf dem Gebiet der Koreastudien an Universitäten und Forschungsinstituten im Ausland, die zu Forschungszwecken mindestens sechs Monate lang in Südkorea bleiben wollen.



Der ausgewählten Gruppe wird ein erweiterter Zugang zur Nationalbibliothek und wissenschaftlichen Datenbanken im In- und Ausland gewährt. Auch werden weitere Dienstleistungen wie die gemeinsame Ausleihe durch Bibliotheken angeboten.



Die Nationalbibliothek wird zudem bis zu ein Jahr lang Räumlichkeiten für Forscher zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass sich die Teilnehmer bei Workshops mit anderen über ihre Forschungsmethoden und -ergebnisse austauschen können.