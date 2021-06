Kospi-Börse schließt erneut im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag erneut im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,46 Prozent auf 3.286,68 Zähler.Grund für den Rückgang sei laut Analysten die Verbreitung von Covid-19-Varianten in vielen Teilen der Welt, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Berichte über steigende Delta-Fallzahlen und Reisebeschränkungen schienen die Anleger weniger risikobereit sein zu lassen, insgesamt in Asien hätten die Börsen nachgegeben, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.