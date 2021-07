Südkorea fällt im Bloomberg-Resilienz-Ranking zu Corona auf Platz zehn zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea ist im Resilienz-Ranking von Bloomberg zu Covid-19 auf Platz zehn zurückgefallen.Bloomberg hatte am Montag die Rangliste von 53 untersuchten Staaten für Juni veröffentlicht.Im vergangenen November war Südkorea auf Platz vier geführt worden. Damals hatte Bloomberg erstmals eine Rangliste der Staaten erstellt, in denen es sich in der Corona-Krise am besten leben lässt. Im Mai hatte Südkorea noch an fünfter Stelle gelegen.Grund für den deutlichen Platzverlust sei laut Bloomberg die Einführung der neuen Kategorie "Fortschritte bei der Öffnung". Diese erfasst die Bemühungen eines Landes, den Reiseverkehr mit dem Ausland zu erleichtern.In diese Kategorie fällt auch der Impffortschritt. Südkorea liegt hier mit 19,2 Prozent auf Platz 32 unter 53 Staaten.An der Spitze stehen die USA, gefolgt von Neuseeland, Schweiz, Israel und Frankreich.