650.000 Impfdosen von Pfizer in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

650.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer sind am Mittwoch in Südkorea eingetroffen.Eine Frachtmaschine mit den Dosen an Bord kam um 1.35 Uhr am Flughafen Incheon an.Es handelt sich um einen Teil von insgesamt 66 Millionen Impfdosen, die sich die Regierung durch einen direkten Vertrag mit dem US-Pharmaunternehmen gesichert hatte.Mit der Lieferung wurde die Einfuhr der für das erste Halbjahr vorgesehenen sieben Millionen Dosen abgeschlossen.Der Pfizer-Impfstoff wird unter anderem den Senioren über 75 Jahren und den Soldaten unter 30 Jahren verabreicht.Die Regierung sicherte sich bisher insgesamt 193 Millionen Dosen (für 100 Millionen Menschen) der Impfstoffe von Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen und Novavax.Oh Dong-wook, CEO von Pfizer Korea, sagte jüngst in einem Medieninterview, dass Pfizer ursprünglich davon ausgegangen sei, dass dieses Jahr maximal 1,3 Milliarden Dosen des Covid-19-Impfstoffs produziert werden könnten. Das Unternehmen habe inzwischen die Produktionskapazitäten in einer Weise steigern können, dass die Produktion von zwei bis drei Milliarden Dosen möglich sei.Er sagte, dass der Rest der Dosen für Südkorea im dritten und vierten Quartal eintreffen werde. Sollten die Bürger noch etwas Geduld haben, könnte in naher Zukunft dank der Impfungen eine Herdenimmunität erreicht werden.