Staatspräsident Moon verspricht Unterstützung für führende Position Südkoreas in Schifffahrtsindustrie

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat aktive Unterstützung der Regierung für die einheimische Schifffahrtsindustrie in Aussicht gestellt.Entsprechendes sagte Moon bei einer Zeremonie anlässlich der ersten Fahrt des neuen Containerschiffs der 16.000 TEU-Klasse der koreanischen Reederei HMM, „Hanul“, am Dienstag in Busan.Das Schiff ist das 20. supergroße Containerschiff der Firma, nachdem sie im April letzten Jahres das erste dieser Art vom Stapel gelassen hatte.Der Präsident sagte, dass die einheimische Schifffahrtsindustrie nach dem Bankrott von Hanjin Shipping vor vier Jahren gemäß einem fünfjährigen Wiederaufbauplan wiederbelebt worden sei.Moon wies darauf hin, dass die Regierung eine öffentliche Institution zur Förderung der Schifffahrtsindustrie gegründet und insgesamt sechs Billionen Won in Umlauf gebracht hatte. HMM habe letztes Jahr einen Betriebsgewinn von fast einer Billion Won verbucht und damit erstmals seit zehn Jahren einen Überschuss erzielt, sagte er.Der Umsatz in der Schifffahrt war 2016 um fast zehn Billionen Won gegenüber dem Vorjahr auf 29 Billionen Won geschrumpft. Seitdem stieg der Umsatz und erreichte letztes Jahr nach vorläufigen Schätzungen 36 Billionen Won.Moon teilte die Absicht mit, den Umsatz bis 2030 auf 70 Billionen Won zu steigern und Südkoreas Aufstieg zu einer führenden Nation in der Schifffahrtsindustrie zu bewirken. Hierfür soll neben dem Einsatz großer Containerschiffe auch mit einer umweltfreundlichen Wende und der Digitalisierung bei Schiffen und Häfen eine Gelegenheit geschaffen werden.Der Staatschef versprach, HMM bei der Beschaffung von zwölf weiteren 13.000-TEU-Containerschiffen zu unterstützen und 250 Milliarden Won für die Entwicklung umweltfreundlicher Schiffstechnologien zu investieren. Er betonte auch, dass Südkorea durch die Einführung intelligenter maritimer Logistiksysteme bis 2030 50 Prozent Anteil am globalen Markt für autonome Schiffe erreichen wolle.