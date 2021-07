Konsortium für Entwicklung von mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 gegründet

Photo : YONHAP News

Ein Konsortium in Kooperation von Regierung und Unternehmen ist ins Leben gerufen worden, das bis nächstes Jahr einen einheimischen mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln will.Das Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie die Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association, ein Verband von Pharmaunternehmen, gaben am Dienstag die Bildung des „Next Generation mRNA Vaccine Platform Technology Consortium“ bekannt. Das Konsortium wird von den Pharmaunternehmen Hanmi Pharmaceutical, ST Pharm und GC Pharm angeführt.Das Konsortium strebt an, sich bis zum kommenden Jahr die Plattformtechnologie für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 zu sichern und 100 Millionen Dosen eines einheimischen Impfstoffs zu produzieren.Das Konsortium will bis 2023 ein System für die Massenproduktion aufbauen und mehr als eine Milliarde Dosen im Jahr produzieren, um die Nation zu versorgen und auch den Export anzustreben.Dafür wollen die drei am Konsortium beteiligten Unternehmen mehr als 700 Milliarden Won (618 Millionen Dollar) unter anderem für klinische Studien, die Rohstoffsicherung und den Bau von Anlagen für die Massenproduktion investieren.