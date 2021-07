Südkorea unterzeichnet erste Reiseblase-Vereinbarung mit Saipan

Photo : YONHAP News

Südkorea wird mit Saipan seine erste Reiseblase vereinbaren, einen quarantänefreien Reisekorridor.Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr und die Regierung der Nördlichen Marianen werden am Mittwochnachmittag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen. Saipan ist eine Insel der Nördlichen Marianen und deren Hauptstadt.Gemäß der Vereinbarung können koreanische Gruppentouristen nach Saipan reisen, ohne sich dort in Quarantäne zu begeben, sollten mindestens 14 Tage nach der zweiten Impfung gegen Covid-19 vergangen sein.Hierfür müssen sie einen Impfnachweis und einen negativen Corona-Test vorlegen, der frühestens 72 Stunden vor Reiseantritt gemacht wurde. Nach der Ankunft in Saipan muss noch ein weiterer Test gemacht werden.Einige Fluggesellschaften, darunter Asiana Airlines, wollen ab Ende Juli wieder die Strecke von und nach Saipan bedienen.Die Impfquote auf den Nördlichen Marianen beträgt derzeit 63,6 Prozent. Seit dem 27. Mai wurde dort keine Neuinfektion mit dem Coronavirus mehr gemeldet.