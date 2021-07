Zustrom von Antragstellern für quarantänefreie Reisen nach Südkorea bei Vertretungen in USA

Photo : YONHAP News

Die diplomatischen Vertretungen Südkoreas in den USA haben damit begonnen, Zertifikate für die Befreiung von der Quarantänepflicht für vollständig Corona-Geimpfte nach der Einreise nach Südkorea auszustellen.Allein am Montag, dem ersten Tag, seien über 5.000 Anträge hierfür bei der Botschaft, den neun Generalkonsulaten und drei Außenstellen eingegangen, teilte die Botschaft in den USA am Dienstag (Ortszeit) mit.In New York sind über 1.000 Anträge eingegangen, in Los Angeles 700 und in Chicago 600. In San Francisco gab es 500 Anträge, in Atlanta 400 und in Washington DC 400.Wer im Ausland vollständig geimpft ist, kann ab Juli bei der Einreise nach Südkorea von der Pflicht zur zweiwöchigen Selbstquarantäne befreit werden, wenn zum Beispiel der Besuch eines direkten Angehörigen der Besuchszweck ist.