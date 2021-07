Pentagon: USA respektieren Südkoreas Entscheidung für Nichtteilnahme an multinationaler Marineübung

Photo : YONHAP News

Die USA respektieren laut ihrem Verteidigungsministerium die Entscheidung Südkoreas, einer multinationalen Marineübung im Schwarzen Meer fernzubleiben.Das sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse, als er zu der Entscheidung Südkoreas für die Nichtteilnahme an der Übung Sea Breeze 21 gefragt wurde.Dies sei eine souveräne Entscheidung eines Staates. Man respektiere sie absolut, so der Sprecher.Zugleich betonte er, dass die Entscheidung nichts an der Stärke der Allianz oder den Zusagen der USA für die Menschen in Südkorea und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel ändere.Sea Breeze, eine jährliche Übung, findet dieses Jahr vom 28. Juni bis 10. Juli unter Federführung der USA und der ukrainischen Marine im Schwarzen Meer statt. Daran nehmen über 30 Länder teil.Die 6. US-Flotte hatte am 21. Juni Südkorea als Teilnehmerstaat bekannt gemacht. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hatte jedoch mitgeteilt, dass Südkorea zwar zu der Übung eingeladen worden sei, aber nicht vorhabe, daran teilzunehmen.