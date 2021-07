KBS Korea startet am Donnerstag

Photo : YONHAP News

KBS hat angekündigt, KBS Korea, einen koreanischsprachigen Kanal für Auslandskoreaner, am 1. Juli zu starten.Es handelt sich um die Reform und Umbenennung des Kanals KBS World 24.KBS Korea wird wichtige Nachrichtensendungen und Programme des öffentlich-rechtlichen Senders zur selben Zeit wie in Korea übertragen, damit Koreaner im Ausland gleichzeitig mit den Zuschauern in Südkorea über das Geschehen im Heimatland informiert werden können.KBS Korea wird weltweit, einschließlich Asiens, Europas und Nordamerikas, mittels Satellitenplattformen, IPTV, OTT und YouTube empfangbar sein. In den USA ist der Kanal auch auf KXLA, einem digitalen terrestrischen Kanal, und über DirecTV, einen Satellitensender, verfügbar.KBS Korea kann zudem durch KT SAT, Anbieter von Satellitendiensten, auch an Bord von Schiffen auf See empfangen werden. Der Empfang ist in den Meeren Asiens, Indiens und des Nahen Ostens sowie benachbarter Länder möglich.