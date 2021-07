Stärkster Konsumrückgang seit zehn Monaten in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Konsum in Südkorea ist im Mai so kräftig wie seit zehn Monaten nicht mehr zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch schrumpften die Einzelhandelsumsätze, die für den Konsum stehen, im Mai um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das entspricht dem stärksten Rückgang seit Juli letzten Jahres.Der Absatz von langlebigen Gütern wie PKW stieg um ein Prozent. Bei mittellebigen Gütern wie Kleidungsstücken wurde dagegen ein starker Rückgang von über acht Prozent verbucht. Der Absatz von kurzlebigen Gütern, darunter Lebensmittel, nahm um 0,4 Prozent ab.Die Einzelhandelsumsätze gingen erstmals seit drei Monaten zurück, nachdem im März und April in Folge ein Zuwachs von mehr als zwei Prozent erzielt worden war.Als Grund vermutete die Behörde einen Basiseffekt infolge des deutlichen Wachstums im März und April sowie den Absatzrückgang bei Sommerbekleidung wegen häufigen Regenwetters.