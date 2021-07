Wissenschaft Südkorea rückt auf Platz vier in globalem Cybersicherheitsindex von ITU vor

Südkorea hat im neuesten Index der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für die Cybersicherheit auf Platz vier unter 194 Ländern rangiert.



Wie das Ministerium für Wissenschaft und IKT mitteilte, habe Südkorea in der am Dienstag veröffentlichten vierten Auflage des Global Cybersecurity Index (GCI) den vierten Platz belegt.



Die ITU misst alle zwei Jahre das Niveau der Cybersicherheit von Ländern, um deren Fähigkeiten zur Cybersicherheit zu vergleichen und zu analysieren.



Spitzenreiter sind die USA, gefolgt von Großbritannien und Saudi-Arabien auf Platz zwei und Estland auf Platz drei. An vierter Stelle liegen Südkorea, Singapur und Spanien. Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Malaysia belegten den fünften Platz.



Südkorea war im 2019 veröffentlichten letzten GCI mit 87,3 Punkten auf Platz 15 gelandet. Dieses Mal konnte sich das Land um 11,22 auf 98,52 Punkte und somit um elf Ränge verbessern.