Neun Hauptstädter steckten sich trotz Impfung mit Coronavirus an

Photo : YONHAP News

Neun Einwohner in Seoul haben sich laut Behördenangaben trotz Impfung mit dem Coronavirus angesteckt.Die Stadtverwaltung teilte am Mittwoch vor der Presse mit, dass es unter den von der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) bestätigten Fällen der sogenannten Breakthrough-Infektionen neun Hauptstädter gebe.Die KDCA hatte zuvor bekannt gegeben, dass mit Stand 24. Juni landesweit 44 Durchbruchinfektionen erfasst worden seien.Nach weiteren Angaben wird bei den Menschen in ihren Zwanzigern bis Fünfzigern eine stetige Zunahme der Infektionszahlen beobachtet. Die Stadtverwaltung rief die Bürger demnach auf, sich bei Verdacht testen zu lassen und die individuellen Schutzregeln einzuhalten.