Samsung und Deutsche Telekom wollen umweltfreundliches 5G-Smartphone entwickeln

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics und die Deutsche Telekom wollen gemeinsam ein umweltfreundliches 5G-Smartphone entwickeln.Nach Angaben von Samsung und ausländischen Medien unterzeichneten beide Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) während des Mobile World Congress 2021 eine Partnerschaft für Nachhaltigkeit.Vereinbart wurde, ein „grünes 5G-Smartphone“ zu entwickeln, das leicht repariert werden kann und mit einem austauschbaren Akku ausgestattet ist. Geplant sei eine Marktauslieferung bis Ende 2022.Beide Unternehmen einigten sich zudem, für eine Verlängerung der Nutzungsdauer von Mobiltelefonen zu kooperieren. Hierfür wollen sie gebrauchte Handys zurückkaufen, aufbereiten und wieder in Umlauf bringen oder Teile wiederverwenden.Samsung und die Deutsche Telekom betrieben bereits in Deutschland und Polen ein Programm für den Rückkauf von gebrauchten Handys. Sie wollen das Programm im Oktober in mehr europäischen Ländern starten.