Corona-Lockerungen in Hauptstadtregion vertagt

Photo : YONHAP News

In Südkorea treten heute Corona-Lockerungen in Kraft.Jedoch wird in der Hauptstadtregion vorerst auf Lockerungen verzichtet, da die Infektionszahlen zuletzt deutlich gestiegen waren.Wie die Katastrophenschutzzentrale mitteilte, gelte ab heute Stufe 1 des neuen vierstufigen Warnsystems für 14 Provinzen und provinzfreie Großstädte.In 12 Regionen wurden die Versammlungsbeschränkungen gelockert, so dass in den kommenden zwei Wochen bis zu acht Personen zu Treffen zusammenkommen dürfen. Anschließend solle es keine Beschränkungen mehr geben.Auf der Insel Jeju liegt die Grenze bei sechs Personen für eine zweiwöchige Übergangsperiode. In der Provinz Süd-Chungcheong gelten schon ab heute keine Versammlungsbeschränkungen mehr.Wer mindestens teilweise geimpft ist, muss im Freien keine Maske tragen, sofern ein Abstand von zwei Metern zu anderen eingehalten werden kann.In Seoul, der benachbarten Gyeonggi-Provinz und Incheon gelten für eine weitere Woche die Beschränkungen gemäß dem fünfstufigen Warnsystem. Dies bedeutet, dass Einrichtungen des Nachtlebens, Karaoke-Einrichtungen, Restaurants und Cafés nur bis 22 Uhr geöffnet bleiben dürfen. Weiterhin dürfen höchstens fünf Personen zu einem Treffen zusammenkommen.