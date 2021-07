Nordkorea wirft Japan Nutzung Olympischer Spiele für politische Ambitionen vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Japan vorgeworfen, die anstehenden Olympischen Spiele in Tokio zu politischen Zwecken zu nutzen.Das nordkoreanische Propagandamedium „Uriminzokkiri“ schrieb am Mittwoch in einem Kommentar, Japan wolle trotz der globalen Gesundheitskrise die Olympiade durchsetzen, weil es erneut einen Schritt auf den Weg zum Militarismus machen wolle. Japan wolle dies auf dem Wege der Rechtfertigung seines Gebietsanspruchs auf Dokdo und von Aggressionen geprägten Vergangenheit tun, die in die Flagge der aufgehenden Sonne eingeschrieben sei, hieß es.Japan hatte zu Jahresanfang die Position mitgeteilt, dass es die Flagge der aufgehenden Sonne, ein Symbol für Japans Kriegsverbrechen, und Trikots mit diesem Muster an Wettkampfstätten nicht verbieten wolle. Das Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio hatte auf einer Landkarte Dokdo gekennzeichnet, so dass der Eindruck entsteht, als wären die Felseninseln Japans Gebiet.Japan offenbare umso stärker seine Ambitionen als Kriegsverbrecherstaat, indem es die Olympischen Spiele missbrauche, kritisierte Uriminzokkiri.Nordkorea hatte erklärt, an den Olympischen Spielen in Tokio nicht teilzunehmen, um seine Athleten vor Covid-19 zu schützen.