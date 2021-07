Südkoreas Ausfuhren im Juni um 39,7 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind im vergangenen Monat auf den bisher höchsten Juni-Stand gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie wuchs das Exportvolumen im Juni um 39,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 54,8 Milliarden Dollar.Damit ging es seit dem letzten November den achten Monat in Folge aufwärts.Die Einfuhren legten um 40,7 Prozent auf 50,3 Milliarden Dollar zu.Das gesamte Exportvolumen im ersten Halbjahr zog um 26,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 303,24 Milliarden Dollar an.Das Importvolumen nahm im selben Zeitraum um 24 Prozent auf 285,11 Milliarden Dollar zu. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 18,13 Milliarden Dollar verzeichnet.