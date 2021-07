Berufsdiplomat wird neuer kommissarischer US-Botschafter in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Berufsdiplomat Chris Del Corso wird laut Berichten neuer kommissarischer Botschafter der USA in Südkorea.Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Mittwoch ernannte das US-Außenministerium Del Corso, Exekutivdirektor des Büros für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, zum stellvertretenden Missionschef in Südkorea.Er wird Robert Rapson ersetzen und als kommissarischer Botschafter fungieren, da US-Präsident Joe Biden bislang noch niemanden zum Botschafter in Südkorea designierte.Del Corso soll sich in Südkorea gut auskennen. Er hatte fast vier Jahre lang bei der US-Botschaft in Südkorea gedient und war 2017 kommissarischer Vize-Missionschef gewesen. Seine Frau stammt aus Korea.Die US-Botschafterin in Albanien, Yuri Kim, die erste koreanisch-amerikanische Frau auf dem Posten eines US-Botschafters, und Vincent Brooks, ehemaliger Kommandeur der US-Truppen in Korea, werden Berichten zufolge als Kandidaten für den Botschafterposten in Südkorea gehandelt.