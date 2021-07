Internationales USA: Kein Kommentar zu Äußerungen von Nordkoreas Machthaber über schweren Vorfall bei Seucheneindämmung

Das US-Außenministerium hat sich mit Kommentaren zu den jüngsten Äußerungen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über einen „schwerwiegenden Vorfall“ im Kampf gegen Covid-19 zurückgehalten.



Man sei sich des Berichts bewusst, sagte die stellvertretende Sprecherin Jalina Porter am Mittwoch (Ortszeit) in einer telefonischen Pressekonferenz. Man habe jedoch keine Kommentare abzugeben.



Kim hatte auf einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei am Dienstag gewarnt, dass einige Kader mit dem Pflichtversäumnis bei Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 einen schwerwiegenden Vorfall verursacht hätten, der für eine schwere Krise sorge.



Porter antwortete nicht auf die Frage, warum Nordkorea nicht zu den Ländern zähle, denen die USA insgesamt 80 Millionen Dosen von Corona-Impfstoffen zur Verfügung stellen wollen. Sie ging auch nicht auf die Frage ein, ob die USA Pläne hätten, Nordkorea humanitäre Hilfe einschließlich der Impfstoff-Lieferung anzubieten.



Stattdessen sagte sie, die Biden-Regierung habe eine starke Führungspostion eingenommen, indem sie bei der Impfstoffdiplomatie führend sei. Man werde dies weiterhin tun.