Hwang Eui-jo, Kwon Chang-hoon und Kim Min-jae erhalten Wildcards für olympisches Fußballturnier

Photo : YONHAP News

Hwang Eui-jo, Kwon Chang-hoon und Kim Min-jae haben Wildcards für das olympische Fußballturnier der Männer in Tokio erhalten.Der Trainer der südkoreanischen Fußballolympiamannschaft, Kim Hak-bum, gab am Mittwoch den 18-köpfigen Kader für die anstehenden Olympischen Spiele bekannt.Drei Wildcards für Spieler, die die Altersgrenze für das olympische Turnier von 24 Jahren überschreiten, wurden an Hwang, Kwon und Kim vergeben.Die Mannschaft wird am 13. und 16. Juli Testspiele bestreiten, bevor sie am 17. Juli nach Japan aufbricht.