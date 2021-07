Internationales Japan verschärft Corona-Schutzregeln für ausländische Olympiamannschaften

Japan will die Corona-Schutzregeln für ausländische Olympiamannschaften deutlich verschärfen, die bereits vor der Eröffnung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio für die Eingewöhnung nach Japan reisen.



Laut einem Bericht der Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Mittwoch überarbeitete die japanische Regierung die Richtlinien zur Seucheneindämmung für die zuständigen Gebietskörperschaften (Host Towns). Demnach sollen alle Mitglieder einer ausländischen Mannschaft unter Quarantäne gestellt werden, falls in der Gruppe ein Infektionsfall bestätigt wird.



Alle Mitglieder einschließlich der Trainer müssen beispielsweise in Hotelzimmern in Quarantäne bleiben. Auch muss verlangt werden, das Training zu stoppen.



Das Training kann erst dann fortgesetzt werden, sollte man nicht als enge Kontaktperson bestätigt werden und ein negatives Testergebnis vorliegen.



Um eine Einschleppung des Coronavirus in die Host Towns zu verhindern, werden ausländische Teams aufgerufen, sich schon mindestens 14 Tage vor der Ankunft in Japan gründlich um ihr Verhalten und ihre Gesundheit zu kümmern.



Bei einem gemeinsamen Essen soll man darauf verzichten, mit anderen zu reden.