Medien: Samoa verzichtet auf Teilnahme an Olympischen Spielen in Tokio

Photo : YONHAP News

Samoa hat beschlossen, an den Olympischen Spielen in Tokio nicht teilzunehmen.Dies berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag unter Berufung auf die Internetausgabe von Radio New Zealand.Samoa habe auf einer Kabinettssitzung am Mittwoch beschlossen, wegen der Ausbreitung von Covid-19 in Japan keine Athleten zu den Olympischen Spielen zu schicken, hieß es.Sollte der Bericht wahr sein, ist der Inselstaat im Südpazifik das zweite Land, das auf die Olympia-Teilnahme verzichtet.Zuvor hatte Nordkorea am 6. April auf einer vom Sportministerium betriebenen Webseite die Entscheidung mitgeteilt, für den Schutz von Athleten vor Covid-19 nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Damit wird Nordkorea erstmals seit seinem Boykott der Olympischen Spiele 1988 in Seoul wieder einer Sommerolympiade fernbleiben.