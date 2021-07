Wirtschaft Südkorea will mit autonomen LKW und Schiffen Wettbewerbsfähigkeit der Logistikindustrie stärken

Südkorea will mit der Entwicklung von autonomen LKW und Schiffen die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Logistikindustrie stärken.



Entsprechendes sehe der fünfte nationale Rahmenplan für die Logistik (Zeitraum: 2021 bis 2030) vor, der bei einer Regierungssitzung am Donnerstag festgelegt worden sei, teilten das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie das Ministerium für Ozeane und Fischerei mit.



Die Regierung will sich dem Plan zufolge für die Entwicklung selbstfahrender Lastkraftwagen und intelligenter Verkehrssysteme einsetzen. Ziel ist es, im Jahr 2027 autonome Autos auf Level 4 (vollständig autonomes Fahren) auf den Markt zu bringen.



Auch werden institutionelle Verbesserungen vorgenommen, damit man sich bereits bei der Aufstellung von Plänen für die städtebauliche Entwicklung Logistikanlagen für das Alltagsleben sichert.



Um die Hafenkapazitäten zu vergrößern, will die Regierung große Häfen in smarte Häfen umgestalten, an denen der gesamte Prozess von Ab- und Aufladung über Transport bis Lagerung automatisiert ist. Bis 2025 sollen autonome Schiffe auf Level 3 und bis 2030 solche auf Level 4 entwickelt werden.



Die Regierung erwartet demzufolge, dass die Zahl der Arbeitsplätze in der Logistikindustrie in den nächsten zehn Jahren von derzeit 645.000 auf 970.000 und der Umsatz von 91,9 Billionen Won (81 Milliarden Dollar) auf 140 Billionen Won (124 Milliarden Dollar) steigen werden.