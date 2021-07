Kabinett billigt 33 Billionen Won schweres Zusatzbudget

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat einen zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr verabschiedet.Das Zusatzbudget in Höhe von 33 Billionen Won (29 Milliarden Dollar) wurde am Donnerstag auf einer Kabinettssitzung gebilligt. Das ist der bisher höchste Nachtragshaushalt.Finanzminister Hong Nam-ki betonte, dass für den Nachtragshaushalt grundsätzlich der Überschuss an Steuereinnahmen verwendet werde. Es gebe keine Emission weiterer Staatsanleihen zur Defizitdeckung.Der Haushaltsplan enthält drei Corona-Hilfspakete, für die 13,4 Billionen Won vorgesehen sind. Zusammen mit Mitteln aus den Kassen der lokalen Verwaltungen werden insgesamt 15,7 Billionen Won für Zuschüsse für allgemeine Bürger, solche für Kleinunternehmer sowie Konsum-Zuschüsse in Form einer Zurückerstattung von Kreditkartenzahlungen bereitgestellt.10,4 Billionen Won davon, damit der größte Anteil, werden den unteren 80 Prozent der Einkommensskala gezahlt. Der Zuschuss wird 250.000 Won pro Kopf betragen.Für Barzuschüsse für Kleinunternehmer sind 3,25 Billionen Won eingeplant. 1,13 Millionen Kleinunternehmer, die seit dem vergangenen August mal von einem Geschäftsverbot oder -beschränkungen betroffen waren oder in einer kriselnden Branche tätig sind, haben Anspruch darauf. Jeder wird abhängig von der Dauer der Beschränkungen und dem Umsatz eine Million bis neun Millionen Won erhalten.Außerdem sind 2,6 Billionen Won für die Unterstützung der Beschäftigung und der Sicherung des Lebensunterhalts der Bürger vorgesehen. 4,4 Billionen Won sollen für die Impfstoffbeschaffung und die Einrichtung weiterer Impfzentren ausgegeben werden.