IAEA lädt Dr. Kim Hong-suk in Expertenteam für Überprüfung von Fukushima-Wasser ein

Der Plan der japanischen Regierung, kontaminiertes Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer abzulassen, hat für Kritik und Widerstand in der Welt gesorgt.Koo Yun-cheol, Minister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik Südkoreas, kritisierte im April, dass der Schritt Japans die Sicherheit und die maritime Umwelt in Gefahr bringen werde. Er sprach zudem von einem einseitigen Schritt, der ohne ausreichende Konsultation mit Südkorea, dem nächsten Nachbarland, und dessen Verständnis beschlossen worden sei.Daraufhin kündigte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) im April an, ein internationales Expertenteam zu bilden, um den Prozess der Ableitung verseuchten Wassers zu überprüfen.IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte damals, er glaube, dass die Beteiligung koreanischer Experten sehr wichtig und unerlässlich sei.Es wurde festgestellt, dass die IAEA jüngst einen südkoreanischen Nuklearexperten in das Team einlud. Es handelt sich um Dr. Kim Hong-suk vom Korea-Institut für Nuklearsicherheit (KINS). Ihn hatte die südkoreanische Regierung empfohlen.Kim ist Experte auf dem Gebiet der Analyse und Bewertung radioaktiver Stoffe. Er ist derzeit Südkoreas Vertreter im UN-Wissenchaftsausschuss über die Auswirkungen der atomaren Strahlung.Wie verlautete, habe die IAEA in der Einladung Kim um Hilfe gebeten, um zu überwachen und prüfen, ob der Plan der japanischen Regierung für die Ableitung des AKW-Wassers auf transparente und sichere Weise umgesetzt werde.Kim wollte über seinen neuen Auftrag kein Wort verlieren, weil noch kein offizieller Zeitplan feststehe.Wie verlautete, sei auch ein chinesischer Experte in das Team berufen worden. China hat bisher Japans Plan ebenfalls scharf kritisiert.Zwar wurde kein konkreter Zeitplan für die Arbeit des Expertenteams bekannt gemacht. Es wird jedoch erwartet, dass die Gruppe noch vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio zur ersten Sitzung zusammentreten wird.