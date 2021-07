Naver und Universität Tübungen wollen für KI-Forschung und -entwicklung kooperieren

Photo : YONHAP News

Naver Corporation und die Universität Tübingen haben am Mittwoch ein Abkommen über Forschung und Entwicklung für eine sichere und zuverlässige künstliche Intelligenz (KI) abgeschlossen.Das gab das koreanische IT-Unternehmen am Donnerstag bekannt.Naver und die Universität Tübingen wollen Neigungen künstlicher Intelligenz beseitigen und die Interpretationsmöglichkeiten verbessern und auf diese Weise künstliche Intelligenz entwickeln, der die Nutzer vertrauen können.Matthias Bethge, Direktor des Tübingen AI Center an der Universität Tübingen, sagte, man wolle in vielerlei Hinsicht Bemühungen unternehmen, um gemeinsam mit Naver an zuverlässiger KI zu arbeiten.Naver wird für die Forschungskooperation mit der Universität Tübingen in dem dortigen AI Center ein gemeinsames Forschungsinstitut einrichten. Beide Seiten planen gegenseitige Besuche von Forschungskräften und die Unterstützung von Studierenden.Naver führt mit führenden Universitäten in Südkorea und Südostasien, darunter Seoul Nationaluniversität und Hanoi University of Science and Technology, gemeinsame KI-Forschungen durch.