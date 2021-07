KBS-Chef betont Reformwillen

Photo : YONHAP News

Der Intendant des öffentlich-rechtlichen Rundfunks KBS, Yang Seung-dong, hat seinen Reformwillen betont.Er wolle die im jüngsten Reformplan gemachten wichtigsten Versprechen umsetzen, darunter zur ausgewogenen Nachrichtenberichterstattung und gründlichen Berichterstattung im Falle von Naturkatastrophen, damit das Leben und die Sicherheit der Öffentlichkeit geschützt werden können.Auch für mehr Management-Transparenz und eine höhere Beteiligung der Zuschauer wolle er sich einsetzen.Das sagte Chef von Korean Broadcasting System (KBS) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, nachdem tags zuvor der Vorstand einer Anhebung der Rundfunkgebühr von 2.500 Won auf 3.800 Won (etwa drei Dollar) im Monat zugestimmt hatte. Die höhere Gebühr sei notwendig, um die Reformpläne finanzieren zu können.Der Schritt sei unvermeidlich, antwortete er auf eine Nachfrage, warum die Gebührenerhöhung gerade jetzt erfolge, während viele Haushalte wegen der Covid-19-Krise in finanziellen Schwierigkeiten steckten.Er betonte insbesondere die wichtige Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Pandemie, indem die Bevölkerung mit wichtigen Informationen versorgt werde. Werte wie Objektivität und Vielfalt müssten angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs mit globalen und privaten Mediengiganten geschützt werden.Intendant Yang wies außerdem darauf hin, dass für die jüngsten Reformen die öffentliche Meinung berücksichtigt worden sei. KBS wolle weiter daran arbeiten, seine Objektivität und die Effizienz der Betriebsführung zu verbessern.Nach der Entscheidung des KBS-Vorstands wird die Koreanische Kommunikationskommission (KCC) den Plan für die Anhebung der Rundfunkgebühr überprüfen und anschließend dem Parlament zur Beratung vorlegen.