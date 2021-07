USA ordnen Nordkorea 19. Jahr in Folge schlimmsten Ländern hinsichtlich Menschenhandels zu

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea das 19. Jahr in Folge als eines der schlimmsten Länder auf dem Gebiet des Menschenhandels eingestuft.Das US-Außenministerium ordnete in seinem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Menschenhandelsbericht 2021 Nordkorea der Stufe 3, der untersten Kategorie, zu. Das Land wurde seit 2003 stets dem untersten Rang zugeordnet.Zur Stufe 3 zählen Länder, die keine Bemühungen um die Verhinderung des Menschenhandels unternehmen und über keine Mindestregelungen und -standards verfügen.Nordkorea habe Erwachsene und Kinder in Gruppen mobilisiert und zum Zwecke der politischen Unterdrückung Mittel wie Gefangenenlager für politische Häftlinge, Zwangsarbeitslager und die Zwangsarbeit von ins Ausland geschickten Arbeitern genutzt, steht in dem Bericht.Insgesamt 17 Länder werden in der Stufe 3 aufgeführt. China wurde das fünfte Jahr in Folge dieser Stufe zugeordnet. Russland wurde ebenfalls dieser Kategorie zugeteilt.Das Ministerium schrieb, dass Russland aktiv in die Zwangsarbeit nordkoreanischer Arbeiter verwickelt sei. Trotz Berichten, nach denen Nordkorea Arbeitslager in Russland betrieben und Tausende von Arbeitern als Zwangsarbeiter ausgebeutet habe, habe Russland nichts unternommen und keine nordkoreanischen Opfer von Menschenhandel identifiziert.