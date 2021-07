KBS-Programme auf See empfangbar

Photo : YONHAP News

KBS hat seinen Kanal für Auslandskoreaner KBS World 24 in „KBS Korea“ umbenannt.Programme werden hauptsächlich in Echtzeit ausgestrahlt und sind auch an Bord von Schiffen auf See empfangbar.An Bord eines Schiffs, das für den Öltransport von Shanghai in Richtung Nahost fuhr, schauten sich Besatzungsmitglieder nach Feierabend ein Gesangsprogramm auf KBS Korea an.Der Schiffskapitän sagte, dass es auf einer langen Fahrt wie ein Jungbrunnen sei, verschiedene Programme live verfolgen zu können.Möglich wird dies durch die Satellitenübertragung auf See, die KBS in Kooperation mit dem Satellitenanbieter KT SAT, bewerkstelligt.Dank des Einsatzes des Satelliten Mugunghwa 5A, der speziell auf die Hochgeschwindigkeits-Satellitenkommunikation auf See ausgerichtet ist, lässt sich das Programm auch auf fahrenden Schiffen ohne Verzögerung empfangen. KBS Korea ist auch auf Schiffsrouten in Asien, Indien und dem Nahen Osten sowie benachbarten Ländern empfangbar.KBS Korea überträgt die Nachrichtensendungen von KBS 1 und wichtige Programme in Echtzeit, so dass sich Zuschauerinnen und Zuschauer überall im Ausland rasch über das Geschehen in Südkorea informieren können.Der Anteil der Sendungen, die gleichzeitig mit den Programmen in Korea gesendet werden, wird von weniger als 20 Prozent auf bis zu 57 Prozent erhöht.Darunter würden auch besonders populäre Programme zur selben Zeit wie in Südkorea ausgestrahlt. KBS World werde damit buchstäblich überall in der Welt zum zentralen Kanal der Koreaner, sagte Kwon Oh-hoon, Direktor von KBS World.KBS plant darüber hinaus, auch KBS World, einen Kanal für Koreaner und Koreainteressierte im Ausland, ab dem kommenden Jahr auf See per Satellit empfangbar zu machen.