Hyundai und Kia können Absatz im Juni deutlich steigern

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und Kia Motors haben im Juni ihren Absatz im Inland und Ausland deutlich steigern können.Hyundai konnte 14,4 Prozent mehr Autos verkaufen, während Kia einen Zuwachs von 20,2 Prozent verzeichnete.Jedoch schrumpfte der Inlandsabsatz, und zwar um 18,3 Prozent bei Hyundai und um 17,9 Prozent bei Kia.Nach Branchenangaben wirkte sich die Halbleiterknappheit auf den Inlandsmarkt aus, weil dort Autos sofort verkauft werden und es keinen Bestand gibt. Im Ausland erfreuten sich beide Hersteller dagegen eines Basiseffekts nach dem Abschwung im vergangenen Jahr und guter Ergebnisse von Inventurverkäufen.Im ersten Halbjahr verkaufte Hyundai 380.000 Autos in Südkorea und 1,64 Millionen Einheiten im Ausland. Der Absatz legte jeweils um 0,4 Prozent und 34,4 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Kia setzte in Südkorea 270.000 Einheiten, so ähnlich wie letztes Jahr, ab. Im Ausland verkaufte die Firma 1,44 Millionen Fahrzeuge, 31,5 Prozent mehr.Der Ioniq 5, das erste vollelektrische Auto der Hyundai Motor Group, verkaufte sich 3.667 Mal. Der NEXO, ein Wasserstoffauto, wurde im Juni 751 Mal verkauft, der bisherige Absatz in Südkorea erreichte somit 15.123 Einheiten.